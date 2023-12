Onet-le-Château. Les champions à l’honneur au club de pétanque des Quatre-Saisons

Vendredi le club de pétanque des 4 saisons autour de son président André Cabanes, a souhaité mettre à l’honneur et récompenser (avec des bons d’achat), leurs champions de l’année : Frédéric Héry et Jacques Reynès, en coupe doublette vétérans et Francine Pouget, Jean Luc Prats et André Cabanes (notre photo), en coupe triplette mixte vétéran. "En fait, pour le club, c’est un peu l’année des vétérans !" s’est amusé le président, en levant le verre à leur santé et en souhaitant à tous de bonnes fêtes et en donnant rendez-vous début janvier, pour la traditionnelle galette des rois, avant la reprise des compétitions…