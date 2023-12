"MOST WANTED" : voici les 3 fugitifs français les plus recherchés par toutes les polices d'Europe

L'agence européenne de police criminelle Europol publie depuis 2016 une liste des criminels en fuite de l'Union européenne les plus recherchés. Parmi eux, dans cette liste actualisée, trois Français, et en voici les raisons.



Europol publie sur son site une liste régulièrement mise à jour des criminels en fuite les plus recherchés de l'Union européenne. Présentés comme des "super-vilains" dans un habillage à la super-héros de Marvel, cette liste 2023 comprend 62 personnes, en fuite parfois depuis deux ou trois dizaines d'années. Parmi eux, trois sont de nationalité française. Les voici.

Karim Ouali, le tueur à la hache

Karim Ouali Repro CPA - Europol

Le 27 avril 2011, Karim Ouali, aujourd'hui âgé de 47 ans, assassinait l'un de ses collègues à coups " hache amérindienne", rapporte le site, une hache qui pourrait bien être un gros couteau, sur son lieu de travail dans la tour de contrôle de l'aéroport de Bâle-Mulhouse (il était alors contrôleur aérien stagiaire). Dépressif, fan du Joker et de Ben Laden, souffrant alors d'une manie de la persécution (il était au moment des faits en arrêt maladie), il s'était enfui après avoir commis son acte, et depuis plus de 22 ans, il est en cavale, après avoir brouillé les pistes en achetant des téléphones portables qu'il expédiait loin de lui, ou des billets d'avion qu'il n'a jamais pris. Selon France Info, l'homme aurait revendiqué son attaque dans un mot laissé sur place. Depuis, on le pensait en Amérique du sud, voire décédé.

Mais en 2021, nouveau rebondissement : Karim Ouali est repéré à Hong Kong, retrouvé sur un site de rencontres local. "Nous connaissons son adresse et nous avons d'autres informations très fiables et précises à son sujet", déclarait même au Figaro la procureure de la République de Mulhouse Edwige Roux-Morizot, le 28 juin 2021. Ouali avait même été repéré fin 2019, et en janvier 2020, un juge d'instruction français devait se rendre à Hong Kong pour lancer l'arrestation du fuyard. Mais l'épidémie de Covid et les confinements avaient en quelque sorte été bénéfiques pour le tueur à la hache.

Depuis, c'est le stand-by. Malgré un mandat d'arrêt international, "il n'y a eu aucune exploitation des informations communiquées par la justice française aux autorités de Hongkong", "une grande frustration judiciaire et familiale" selon la procureure de Mulhouse.

Cyrille Picard, le "survivaliste" qui a tué sa fille

Cyrille Picard Repro CPA - Europol

Le jeudi 12 mai 2022, Célia, une fillette de 10 ans, était retrouvée morte asphyxiée à son domicile de Vegy-Foncenx (Haute-Savoie). Elle avait été étranglée, portait des traces de coups, et un début d'incendie s'était déclaré près de son corps. Sa mère était absente lors des faits (le couple était en train de se séparer, quant au père Cyrille Picard, aujourd'hui âgé de 54 ans, il avait disparu avec son véhicule, un Citroën Jumpy blanc, et son chien Tyson. Quelques jours après les faits, on avait retrouvé sa trace en Charente-maritime, où le suspect avait des attaches familiales, et son véhicule a été retrouvé à Merchers-sur-Gironde.

Le 22 octobre, la gendarmerie de ce département lançait un nouvel appel à témoins pour retrouver la trace de Cyrille Picard. En vain. "On ne sait pas s’il est vivant ou mort et aucune hypothèse n’est privilégiée pour l’heure", déclarait alors au Dauphiné Libéré la procureure de la République d’Annecy Lise Bonnet-Mathys.

Une déclaration semble-t-il toujours d'actualité : depuis ce dernier appel à témoins, plus aucune trace en 2023 de celui qui est considéré par Europol comme "dangereux" et décrit comme ayant un tempérament de survivaliste: "Il sait manier les armes et est capable de vivre avec très peu de ressources".

Malgré la possibilité qu'il soit décédé, le nom de Cyrille Picard a été intégré dans cette liste des "Most wanted fugitives" d'Europol le 23 novembre 2023.

Farid Toloun, le gangster pur sang

Farid Toloun. Repro CPA - Europol

Lyonnais d'origine marocaine, peut-être Farid Toloun a-t-il trop entendu parler dans sa jeunesse du fameux gang des Lyonnais, auteur d'une trentaine de vols à main armée en France entre 1967 et 1977. C'est en tout cas la voie que le jeune Farid va choisir, à peine passé 20 ans, en devenant dans les années 1990 "un des leaders d’une organisation criminelle dont les membres, particulièrement déterminés et violents, ont effectué une série de vols à main armée dans la région lyonnaise". Décrit comme un "porte-flingue", Farid Toloun a été condamné plusieurs fois et est passé par la case "prison", notamment quand il fut condamné à 8 ans en 1998 pour vol à main armée, sans que cela ne lui retire le goût d'être gangster. Passant alors des braquages au trafic de drogue, Farid Toloun va tendre un guet-apens à des membres d'une bande rivale en juin 2005, qui fera un mort et un blessé grave. En 2012, il est condamné à 24 ans de prison pour cette attaque.

Encore faut-il le cueillir : la même année, Farid Toloun disparaît des écrans radar en fuyant d'abord au Maroc puis ailleurs. On le "retrouve" en 2022, quand il entre officiellement dans le "Most wanted" d'Europol. Il a aujourd'hui 50 ans, personne ne sait où il se trouve, et il est dangereux, n'ayant pas hésité par le passé à faire feu sur des policiers français et étrangers tout en parvenant à s'enfuir.

Selon 20 Minutes, au moins 120 personnes ont été arrêtés depuis le lancement il y a 7 ans de cette liste "Most wanted", dont 43 "directement".