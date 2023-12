Onet-le-Château. Saint Ambroise s’est invité avec les Zhappy 12

Fêter saint Ambroise, patron des abeilles et des apiculteurs, est, pour les Zhappy 12, un moment privilégié à partager en toute convivialité entre passionnés.

Cette journée de rencontre et d’animations s’est déroulée ce samedi à la MDA. Le président Christophe Lacroix a tout d’abord accueilli le maire Jean Philippe Keroslian et un adjoint Jean-Philippe Abinal et à fait avec eux, le tour des différents stands proposés par l’association (tee-shirt et porte-clés, coin lecture avec une énorme documentation, des planches découverte sur l’apiculture, l’apithérapie… la tombola et un coin pollen/microscopes…). Ce dernier fut la première étape des participants au fur et à mesure de leur arrivée, pour essayer de reconnaître au microscope, les différents grains de pollen, un jeu-concours qui sera récompensé en fin d’après-midi.

Après le miel, le pollen et la cire les années précédentes, la conférence du jour a eu pour thème la propolis (son origine, la propolis dans la ruche et la propolis en apithérapie…). Le déroulé de l’après-midi s’est enchaîné avec, en présence de Christine Latapie, élue municipale, un concours "non officiel" de pain d’épices, autrement dit une dégustation anonyme, suivie d’un vote pour élire la meilleure réalisation, qui sera récompensée. Puis un rappel essentiel des bons gestes à adopter en cas d’allergie à la piqûre d’abeilles et comment savoir utiliser un auto-injecteur d’adrénaline pour le traitement d’urgence de l’anaphylaxie.

L’apéritif offert par Les Zhappy 12 sera également l’occasion de faire le tirage de la tombola, mais aussi de remercier Brico dépôt, Pollenergie et Propolia pour leurs lots et le laboratoire Bioprojet pour avoir envoyé des auto-injecteurs de formation pour sensibiliser les apiculteurs aux gestes de secours en cas de choc anaphylactique, avant de passer "à table" avec un repas partagé de type auberge espagnole, qui a conclu cette belle journée de fête réussie.

Après l’incontournable trêve des confiseurs, les adhérents et les personnes intéressées par les abeilles se retrouveront le samedi 20 janvier à 14 heures, à la Penchoterie, pour participer à leur assemblée générale.