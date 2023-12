Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Un lieu d’échanges multiculturel pour partager ses connaissances linguistiques

Tout récemment, le Corum de l’Espace Emploi Formation des Causses à l’Aubrac a ouvert ses portes pour accueillir un café des langues : une rencontre conçue pour tous ceux qui souhaitent pratiquer une langue étrangère de manière divertissante et chaleureuse. Cet événement a été l’occasion idéale pour les amateurs de langues de se retrouver dans une atmosphère conviviale. Au cours de cette session, l’anglais, l’allemand et l’ukrainien étaient à l’honneur, offrant ainsi une palette linguistique variée aux participants. Cette diversité a ajouté une dimension enrichissante à l’expérience, permettant à chacun d’explorer et d’apprécier les subtilités de ces langues et cultures. Le café des langues a ainsi constitué un moment privilégié où les barrières linguistiques ont cédé la place à la découverte et à l’échange. Chacun a pu partager ses connaissances linguistiques, apprendre de nouvelles expressions et tisser des liens.