Si les pluies vont quasiment cesser en journée, le temps reste globalement nuageux ce vendredi 15 décembre sur le pays sauf sur un large quart sud-est, alors que les crues sont importantes sur le cente ouest de la France, mais aussi sur la Savoie.



Les inondations dues aux importantes chutes de pluies et à la fonte des neiges ces derniers jours se poursuivaient ce jeudi 14 décembre. Bien arrosés par d'intenses pluies et des températures douces, les deux départements savoyards ont même vu leurs lacs déborder, comme au lac d'Annecy (Haute-Savoie) ici à Aix-les-Bains (Savoie).

Le Rhône est également en crue et a inondé certains quais de Lyon, ce jeudi.

Crue de la Charente, des évacuations

A l'ouest, la Charente en crue a entraîné des évacuations dans plusiquers lieux, et notamment 142 prisonniers évacués de la prison de Saintes (Charente-Maritime), ainsi que la fermeture du musée du Papier et de la Cité internationale de la BD et de l'image à Angoulême (Charente).

Même cause en Dordogne (crue de la Vézère), en Gironde et dans les Landes, où de nombreuses routes ont été fermées.

Quatre de ces cinq départements sont placés en vigilance orange pour les crues ce vendredi 15 décembre : Charente, Charente-Maritime, Gironde et Dordogne.

Les départements placés en vigilance ce vendredi. Capture d'écran - Météo France

61 départements en vigilance jaune pour les crues

61 autres départements sont en vigilance jaune pour ces mêmes crues, dont 7 en Occitanie :

Lot

Aveyron

Tarn

Tarn-et-Garonne

Haute-Garonne

Hautes-Pyrénées

Gers

Deux autres départements d'Occitanie connaîtront de forts vents en journée :

Aude

Pyrénées-Orientales.

A noter que la neige a fait son retour sur les Pyrénées, plaçant les 5 départements de la chaîne en vigilance jaune pour les avalanches, tout comme 5 des 6 départements alpins.

Enfin, attention aux pluis qui pourraient s'avérer fortes sur les Pyrénées-Atlantiques, et aux orages qui pourrianet éclater sur la Corse.

Anticyclone d'hiver

Pour ce vendredi 15 décembre, les crues seront encore importantes dans le centre-ouest de la France, particulièrement celle de la Charente, où une amélioration n'est attendue qu'à partir de dimanche, avec l'arrivée d'un anticyclone d'hiver sur tout le pays.

Ce vendredi, le ciel est largement dégagé du Languedoc-Roussillon vers la région PACA. Sur le reste du pays, la grisaille domine largement, avec de possibles gouttes de pluie sur une diagonale allant du nord-est de la France aux Pyrénées. Ce risque de petites pluies persiste en journée sur le Grand Est, alors que des éclaircies vont percer sur la façade ouest voire les Pyrénées.

Le matin, selon Météo France, le thermomètre affiche de 2 à 5 degrés dans l'intérieur, localement de 0 à -2 dans le Limousin, entre 5 et 10 à 11 en bords de mer. Les températures maximales seront comprises entre 8 degrés des frontières du Nord-Est à 14 au sud de la Garonne, et iront 15 à 16 voire 18 degrés en Provence.