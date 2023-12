Le chanteur et comédien à la carrière longue et la vie chaotique s'est éteint ce vendredi 15 décembre.



L'acteur et chanteur Guy Marchand, 86 ans, est mort ce vendredi 15 décembre à Cavaillon. Connu pour son tube excentrique "La Passionata" sorti dès l'été 1965, cet ex-bidasse a depuis tracé une longue carrière de chanteur et de comédien, dans les cabarets, à la télévision comme au cinéma.

Selon lui, a-t-il dit non sans humour, ses principales contributions au patrimoine culturel français étaient sa chanson "Destinée", sa chanson de la bande originale des "sous-doués en vacances" (1982), et sa participation à une publicité pour le PMU ("On joue comme on aime").

Mais Guy Marchand a aussi une longue carrière dans le cinéma, la plupart du temps comme second rôle, mais qui décroche en 1982 un César du meilleur second rôle dans "Garde à vue" de Claude Miller. Et des seconds rôles, il en jouera à la pelle, dans "Coupe de torchon", "L'été en pente douce", "Loulou", "Cousin Cousine"...etc.

Il a également incarné le détective de BD Nestor Burma au cinéma, puis à la télévision.

Déclaré lui-même "ruiné" en 2019 à cause de sa passion des voitures ("J'ai fait n'importe quoi toute ma vie", a-t-il reconnu lors d'une interview), il s'était mis à l'écriture depuis 2007 en publiant de nombreux romans et ouvrages, tout en poursuivant des apparitions sur le petit et le grand écran.

En 2020, sur TV5Monde, il déclarait : "La mort est une femme que je vais épouser".

Adieu monsieur Marchand, et meilleurs voeux aux nouveaux mariés.