Chèque carburant : dans quel cas l'aide de 100 € ne sera pas accordée aux bénéficiaires en 2024 ?

En 2024, le versement de l’indemnité carburant de 100 € sera activé uniquement si les prix à la pompe explosent.

Soupe à la grimace pour les conducteurs français. L’indemnité carburant de 100 € ne sera pas automatiquement reconduite le 1er janvier 2024.

Jeudi 14 décembre sur BFMTV, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a apporté des précisions sur la mise en place de cette aide. Elle ne sera versée que si le prix des carburants s’approche des 2 € le litre.

Un déclenchement à 1,95 € le litre

"Les chèques, c’est fini, je le confirme. Je n’ai qu’une parole. Nous mettons en place à partir du 1er janvier 2024 une indemnité carburant pour les travailleurs. Ce n’est pas exactement la même chose. Elle s’adresse à tous ceux qui - si jamais le prix des carburants devait exploser - ne pourraient plus se rendre sur leur lieu de travail parce que le plein serait trop cher", a expliqué le locataire de Bercy.

Et par prix trop élevés, Bruno Lemaire a été précis : il faut qu’ils se rapprochent dangereusement des 2 € le litre.

Or, ce n’est pas le cas actuellement. Selon les derniers chiffres fournis par le gouvernement, l’essence et le diesel tournent autour de 1,76€ - 1,78€ le litre en ce mois de décembre.

Ainsi, si les prix à la pompe se maintiennent à ce niveau, il n’y aura pas d’indemnité carburant début 2024.

Mais le numéro deux du gouvernement a aussi indiqué que l'aide aux conduteurs pourrait être activée dans le cas d'un prix du litre de carburant à 1,95 €.

Une aide de 100 € par voiture et par an

Si elle est reconduite, l’aide de 100 € sera accessible à 1,6 million de travailleurs modestes supplémentaires par rapport à 2023, pour un coût total de 600 millions d’euros. Soit 5,9 millions de bénéficiaires au total. Un amendement au projet de loi de finance 2024, avait été retenu en ces sens mardi 7 novembre 2023.

Le coup de pouce s’élèvera à 100 € par voiture et par an. Ainsi chaque membre d’un couple qui possède son véhicule pourra demander le chèque. Ils pourront alors toucher jusqu’à 200 €.

Qui est concerné par le chèque carburant ?

Jusqu’à présent, pour bénéficier de l’aide, une personne seule ne devait pas gagner plus de 1 314 € net par mois, et un couple avec deux enfants pas plus de 3 941 €. Désormais, le plafond sera d’environ 1 600 € net pour une personne seule et 4 800 € pour un couple avec deux enfants.

Comment bénéficier du chèque carburant ?

Pour en bénéficier, il faut se rendre sur le site internet impots.gouv.fr. et fournir : son état civil et son numéro fiscal, le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé et son numéro de carte grise, et un engagement sur l’honneur de l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.

En cas d'éligibilité, l’indemnité carburant est directement versée par la direction générale des finances publiques sur son compte bancaire.