Football, rugby, basket-ball, handball... Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, tous les résultats du week-end de sports des 16 et 17 décembre concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 16 DECEMBRE FOOTBALL - Ligue 2 (18e journée) : Rodez - Amiens......19 heures - National 3 (12e journée) : Onet - Blagnac........16h30 - Régional 3 (8e journée en retard) : Montbazens-Rignac - Pouvourville.......19 heures - Départemental 1 (11e journée) : Ouest Aveyron - Bas Rouergue......19 heures Salles-Curan-Curan - Saint-Geniez-d'Olt.....19 heures Lévézou - Druelle II....... 20 heures Naucelle - Comtal II.....20 heures HANDBALL - Nationale 2 (12e journée) : Rodez-Onet - Bruges II......19 heures RUGBY A XIII - Coupe de France Lord derby (barrages) : Villefranche-de-Rouergue - Carpentras......24-0 (35e) ESCRIME - Championnat de France individuel à l'épée (N1, 32es de finale ) : Gaétan Billa (Rodez) - Tristan Beaunes.......15h30 Paul Allègre - Aymerick Gally (Rodez)........15h30 DIMANCHE 17 DECEMBRE RUGBY - Fédérale 2 (11e journée ) : LSA - Palavas........15 h 15 Decazeville - Riom.......15 h 15 Millau - Prades..............15 h 15 - Fédérale 3 (6e journée en retard ) : Sor Agout - Rodez........15 h 15 Saint-Affrique - Vendres.......15 h 30 FOOTBALL - Division 2 féminine (9e journée) : Rodez - Nice........13 heures - Régional 2 (5e journée en retard) : Rodez III - Albi Marssac........15 heures - Régional 3 (4e journée en retard) : Le Buisson - Onet II.......15 heures - Départemental 1 (11e journée) : Aguessac - Saint-Georges-de-Luzençon.....15 heures Luc-Primaube II - Espalion.......15 heures