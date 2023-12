Villefranche-de-Rouergue. Les sapeurs-pompiers de Villefranche forment les chasseurs aux gestes qui sauvent

Des trousses pharmacie ont été distribuées aux 500 associations de chasse de l'Aveyron.

"C’était une volonté forte de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aveyron. Former un maximum de chasseurs aux gestes qui sauvent", lancent les sapeurs-pompiers de la caserne de Villefranche. Récemment, ils ont offert aux 500 associations de chasse du département une trousse à pharmacie élaborée par des pompiers professionnels. Il ne restait plus qu’à organiser la formation pour son utilisation. Ainsi, plus de 40 chasseurs ont répondu présents à Morlhon pour une présentation réalisée par les pompiers de Villefranche-de-Rouergue, notamment Benoît Guilhen. "Trois groupes ont été constitués et de la théorie à la pratique, rien n’a été oublié", appuie les sapeurs-pompiers.