Aveyron : à Decazeville, le monument aux Morts est une affaire de famille Fontalba

Le monument aux Morts de Decazeville est reconnu comme très singulier. Son histoire permet de mettre en exergue les Fontalba, une famille de bâtisseurs.

Né à Aubin en 1862, Louis Fontalba a fait le tour de France pour apprendre le métier de tailleur de pierres.

Devenu expérimenté, il reprit l’entreprise Albinet qui avait construit notamment l’hôpital Tinel, à Decazeville, ainsi que l’entreprise de limonade et de distillerie du même Albinet, rue Clemenceau. L’entreprise de maçonnerie et de tailleur de pierres de Louis Fontalba, installée à Decazeville, devient connue. Louis a notamment travaillé sur le Capitole de Toulouse.

Puis arrive la commande pour ériger le monument aux Morts de Decazeville, en 1934, voulue par Paul Ramadier, l’architecte étant M. Touch.

Comme on peut le voir sur la photo, les lourdes pierres, faites sur mesure, étaient hissées à l’aide de cordes. Ces blocs taillés rappellent ceux de la partie ancienne de l’hôpital. Avec sa grande lampe de mineur, ce monument commémore, avec une sensibilité pacifiste, les hommes tombés lors de la Grande Guerre et les mineurs morts au travail. L’artiste André Galtier l’a orné de quatre médailles de bronze, finement sculptées. Ces bas-reliefs allégoriques évoquent la guerre, la paix, le soldat et le mineur.

Au début des années 2010, la municipalité avait évoqué l’idée de déplacer le monument, peut-être sur la zone du Centre. Face à de nombreux mécontentements, ce projet a été abandonné.

André Fontalba succède à Louis

Le 24 juillet 1936, Louis Fontalba, qui avait été également conseiller municipal, décède à l’âge de 72 ans, après la chute d’un toit d’où il supervisait un chantier rue Gambetta. Le fils, André, né en 1906 reprit alors l’affaire, ses frères Lucien et Louis héritèrent, de leurs côtés, de la distillerie. Il n’était pas rare dans le monde de l’artisanat que les entreprises se perpétuent de père en fils.

André Fontalba, installé impasse Iéna et employant une quarantaine de personnes, sera lui aussi un tailleur de pierres reconnu. Il a bâti entre autres les HLM de Firmi et de Fontvergnes, des écoles, l’église moderne de Boisse-Penchot, inaugurée en 1964, ainsi que de nombreuses maisons individuelles. Une époque pas si lointaine où l’on prenait le temps de bien faire les choses. " Dans ma jeunesse, j’ai toujours entendu le piquetage des employés qui taillaient les pierres. Mon père André est décédé en 1988", rapporte Jacqueline Degoy, qui nous a gentiment transmis les photographies illustrant cet article.