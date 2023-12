Cheveux courts, étudiante, discours, règne du Nord-Pas-de-Calais : qui est Ève Gilles, sacrée Miss France 2024 ?

Tard ce samedi 16 décembre 2023 (ou... tôt ce dimanche 17), Ève Gilles a été sacrée Miss France 2024. Ce qu'il faut savoir sur la nouvelle détentrice de la couronne de reine de beauté.

Ça y est ! Le concours de Miss France 2024 a rendu son verdict. Et c'est Ève Gilles qui a été couronnée, dans la soirée du samedi 16 décembre 2023 à Dijon. Elle apporte un nouveau sacre au Nord-Pas-de-Calais. Mais qui est-elle ?

Étudiante de 20 ans

Ève Gilles est âgée de 20 ans. Elle est étudiante en deuxième année de mathématiques à Lille et représentait un Nord dans lequel elle a grandi, elle qui est originaire de Quaëdypre, à quelques encablures de Dunkerque. D'origine réunionnaise, elle mesure 1m70, soit la taille minimum requise pour participer au concours Miss France. Elle a été élue par les téléspectateurs, et donc, également, par un jury composé de sept femmes.

Cheveux courts

Très rapidement lors du défilé des prétendantes au titre, une particularité a sauté aux yeux des téléspectateurs : Ève Gilles arbore une coupe loin des amalgames mettant en lumière les cheveux longs des Miss France. La jeune étudiante lilloise, brune aux cheveux courts, l'avait expliqué à nos confrères du Parisien : "Je l'avais, cette chevelure de conte de fées des Miss, des épaules au bas du dos. J'ai tout coupé il y a trois ans. Sur un coup de tête".

Un coup de tête gagnant, et historique puisque jamais une Miss aux cheveux courts n'était parvenue à remporter le concours suprême et voir la couronne lui être posée sur la tête.

"Chaque femme est différente"

Quelques minutes seulement après sa victoire, Ève Gilles a pointé du doigt ce "body shaming", que l'on "subit au quotidien. On a tous nos imperfections. Chaque femme est différente, nous sommes tous uniques", a-t-elle poursuivi, en déclarant vouloir "défendre les femmes fortes. Personne ne doit vous dicter qui vous êtes", s'était-elle exclamée, sur scène.

Règne du Nord-Pas-de-Calais

Cette victoire d'Ève Gilles symbolise la mainmise du Nord-Pas-de-Calais sur le concours Miss France. C'est le quatrième titre remporté par la région, et ce en moins de 10 ans. Camille Cerf avait été titrée en 2015, avant Iris Mittenaere un an plus tard. Maëva Coucke remportait l'édition 2018, avant que la jeune étudiante de 20 ans n'amène un nouveau titre au territoire.

Hommage à Geneviève de Fontenay

Figure iconique du concours Miss France, Geneviève de Fontenay s'est éteinte le 1er août 2023, à l'âge de 90 ans. Cette soirée était donc la première sans elle : un hommage lui a été rendu sur scène.