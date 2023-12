Football : Annecy - Rodez, la naissance d’une rivalité

Jusqu’au 2 juin 2023, Annecy et Rodez ne partageaient pas le moindre antagonisme. Mais il aura suffi d’un match arrêté à Bordeaux, à la suite de l’agression sur le terrain du Ruthénois Buades par un supporter local, pour que les relations entre Haut-Savoyards et Aveyronnais, adversaires ce mardi 19 décembre (20 h 45) pour le compte de la 19e journée de Ligue 2, se refroidissent considérablement… Éclairage.

De l’indifférence à la haine, il n’y a parfois qu’un pas. Et ça, les Ruthénois l’ont appris à leurs dépens au début du mois de juin. Au lendemain de l’arrêt définitif de la dernière journée de Ligue 2 décisive pour le maintien à Bordeaux, après que Lucas Buades a été agressé par Marc Bevillard, un ultra girondin (condamné fin novembre à une interdiction de stade et à une amende), le club d’Annecy, indirectement concerné, a décidé de faire front. Front face à une potentielle victoire sur tapis vert de Rodez qui l’enverrait, par conséquent, en National. Mais front, aussi, face à une prétendue manigance des sang et or.

" Nous n’acceptons pas que Rodez gagne sur tapis vert, car il s’agit de la forme de tricherie la plus élaborée ", cingle un premier communiqué du FCA, en date du 3 juin. " Ces propos sont inadmissibles, on ne peut pas dire dans un même élan que les violences sont inacceptables et faire le procès de la victime de ces mêmes faits de violences ", répond alors du tac au tac le club du Piton.

Les plaintes ruthénoises actuellement à l’instruction

Mais le président haut-savoyard, Sébastien Faraglia, ne s’est pas arrêté là ! Tandis que le Raf et son piston droit font face à un harcèlement de masse sur les réseaux sociaux, le dirigeant persiste et signe : les Aveyronnais lui ont volé son maintien. Le 5 juin, il assure que Buades "n’a pas subi de commotion cérébrale". Et de poursuivre : " Nous nous réservons le droit de procéder au dépôt d’une plainte auprès du Procureur de la République, pour des faits délictuels de corruption sportive et d’escroquerie." Menace qui, selon nos informations, n’a finalement pas été mise à exécution.

Les attaques frontales et sans filtres de Sébastien Faraglia, qui n’ont d’ailleurs eu de cesse de se poursuivre jusqu’au repêchage des Annéciens en Ligue 2 le 3 août, n’ont évidemment pas été au goût de l’écurie aveyronnaise. "Le Rodez Aveyron football se réserve le droit de donner toutes suites judiciaires à de tels propos", avait-elle fait savoir en juin. Et justement, nous vous révélions récemment que les plaintes pour "diffamation" du président Pierre-Olivier Murat, en son nom et en celui du club, étaient actuellement à l’instruction.

Si depuis, les affrontements par communiqués interposés se sont calmés, pas certain toutefois que le tapis rouge ne soit dressé aux Ruthénois mardi soir, à 20 h 45, lors de leur premier déplacement chez ce qui est devenu leur nouveau rival bien malgré eux. L’ambiance promet d’être électrique. Aussi bien en tribunes, qui ne seront pas pleines, faute certainement à la programmation du match, qu’en coulisses. Ça promet !