Miss France 2024 : vote du jury, choix du public... découvrez le classement détaillé de cette 77e élection

Ève Gilles a remporté le concours de Miss France 2024. La candidate du Nord-Pas-de-Calais a raflé la couronne. Public, jury, quels ont été les choix des votants ? Réponse.

Le 77e concours de Miss France a, pour la quatrième fois en moins de dix ans, élu une candidate du Nord-Pas-de-Calais. C'est Eve Gilles, 20 ans, qui a été couronnée, samedi 16 décembre 2023. À l'unanimité ? Voici ce que révèlent les résultats.

Un système de votes

Pour rappel, c'est grâce à un système de votes et, ensuite, de points que le classement est établi. Le public ainsi qu'un jury composé de sept femmes choisissent leur candidate favorite. Deux tours sont effectués : lors du premier, parmi les 15 finalistes, celle récoltant le plus de voix rafle 15 points, 14 pour la deuxième, 13 pour la troisième, et ainsi de suite. L'huissier additionne enfin les points du public et du jury afin d'établir le classement.

Les cinq candidates étant arrivées en tête de ce premier tour se retrouvent en finale, lors d'une seconde manche où le public et le jury sont de nouveau sollicités. À l’issue des votes, la prétendante ayant reçu le plus de voix récolte cinq points, quatre pour la seconde, trois pour la troisième, deux pour la quatrième et enfin un pour la cinquième.

Le public et le jury en désaccord

L'huissier de l'émission, Maître Simonin, a rendu public les résultats des votes. Et un premier élément majeur est à noter : le public et le jury n'ont pas été sur la même longueur d'onde. Que ce soit au premier tour comme au deuxième, les téléspectateurs ont donné leur vote, majoritairement, à Miss Guyane. Audrey Ho-Wen-Tsai, âgée de 18 ans, a été placée en tête par le public au premier comme au deuxième tour. À l’inverse, c'est donc Eve Gilles qui a eu les faveurs du jury, lors des deux sessions de vote.

La future Miss France avait été, à deux reprises, placée au troisième rang par le public. Quant à Miss Guyane, le jury ne lui a attribué que les 5e et 4e positions, respectivement au premier et deuxième tour.

Miss Languedoc d'abord sur le podium

Parmi les trois candidates qui représentaient la région Occitanie, Maxime Teissier et le Languedoc sont parvenus à se hisser au second tour. Désignée cinquième par le public, la candidate de 19 ans avait été placée en deuxième position par le jury, dans un premier tour où elle a donc fini sur le podium, avec 25 points, contre 28 pour Miss Nord-Pas-de-Calais, et 26 pour Miss Guyane.

La donne n'a pas changé lors du second tour : cinquième sur le vote du public, et deuxième sur le vote du jury. Un total de cinq points qui place Maxime Teissier au rang de quatrième dauphine, soit une cinquième position au final.

Le classement détaillé

Quel rang pour la candidate de votre région ? Combien de points attribués par le jury et le public ? Voici les résultats détaillés :

Premier tour :

1. Nord-Pas-de-Calais : 28 points (13 du public, 15 du jury)

2. Guyane : 26 points (15 du public, 11 du jury)

3. Languedoc : 25 points (11 du public, 14 du jury)

4. Guadeloupe : 25 points (14 du public, 11 du jury)

5. Provence : 23 points (12 du public, 11 du jury)

6. Normandie : 22 points (9 du public, 13 du jury)

7. Tahiti : 16 points (8 du public, 8 du jury)

8. Île-de-France : 15 points (2 du public, 13 du jury)

9. Pays de la Loire : 14 points (10 du public, 4 du jury)

10. Bourgogne : 13 points (5 du public, 8 du jury)

11. Roussillon : 12 points (6 du public, 6 du jury)

12. Côte d'Azur : 11 points (7 du public, 4 du jury)

13. Centre-Val de Loire : 9 points (3 du public, 6 du jury)

14. Corse : 8 points (4 du public, 4 du jury)

15. Midi-Pyrénées : 5 points (1 du public, 4 du jury)

Second tour :

1. Nord-Pas-de-Calais : 8 points (3 du public, 5 du jury)

2. Guyane : 7 points (5 du public, 3 du jury)

3. Provence : 6 points (2 du public, 4 du jury)

4. Guadeloupe : 5 points (4 du public, 1 du jury)

5. Languedoc : 5 points (1 du public, 4 du jury)

Précision : en cas d'égalité de points, c'est le classement du jury qui est prioritaire au premier tour. En revanche, au second, c'est celui du public qui prend l'avantage.

