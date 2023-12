Peugeot rappelle plus de 140 000 véhicules au freinage défaillant : quels sont les modèles concernés ?

Peugeot rappelle plus de 143 000 voitures confrontées à un problème de freinage.

143 440 véhicules concernés

Peugeot lance une importante campagne de rappel visant plus de 143 000 de ses véhicules, en raison d’un problème lié à l’assistance au freinage. Affectant la quasi-totalité de sa gamme, dont les modèles 208, 2008, 308, 3008 et 5008, cette initiative fait suite à la détection d’un problème nécessitant une mise à jour logicielle pour améliorer le diagnostic du système de freinage, rapporte Auto Plus, ce jeudi 14 décembre 2023.

Au total, 143 440 voitures commercialisées sur le marché français devraient retourner en atelier.

De nombreux modèles sont concernés : les 208, 2008, 308, 3008 et 5008. Il s’agit des véhicules produits entre le 3 avril 2017 et le 11 décembre 2021.

Une mise à jour logicielle

L’opération consistera en une simple mise à jour logicielle. Celle-ci vise "à améliorer le diagnostic du système d’assistance au freinage et d’éviter tout risque de réduction ou de perte d’assistance au freinage", selon la marque originaire de Sochaux.

Cette mise à jour sera également l’occasion pour les techniciens de s’assurer du bon fonctionnement des véhicules de manière générale, en s’intéressant particulièrement aux courroies de distribution. Sur certains modèles, cette pièce serait "immergée", ce qui accélérerait son usure et détériorerait ainsi le système d’assistance au freinage.

Les réparations sont gratuites

Comme le rappelle Auto Plus, toutes les réparations effectuées dans le cadre de la procédure de rappel sont prises en charge par le constructeur, et donc gratuites pour le client.