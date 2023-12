Rugby : enfin du caractère pour Rodez, mais pas de succès à Soual

Bien que défaits chez le leader tarnais de Fédérale 3 ce dimanche, les Ruthénois ont bien cru revenir avec mieux que le bonus défensif (24-23), grâce à un état d’esprit (re)trouvé.

Les Ruthénois ont eu beau se rapprocher un peu de Lourdes ce dimanche, puisqu’en déplacement en banlieue de Castres, il n’y a pas eu de miracle pour eux, toujours 6es et hors de la qualification après plus de la moitié de la saison régulière jouée et six revers encaissés en dix duels. Le leader Sor Agout et son pack puissant ont empoché les cinq points, mais les Tarnais se sont fait peur lors de ce match en retard de la 6e journée. Mieux pour un Rodez en pleine crise sportive, un début de regain de forme pourrait bien s’être dessiné aujourd'hui. " C’est même presque dommage que la trêve arrive maintenant", a souligné l’entraîneur aveyronnais Dominique Alaux après match.

Celui-là même qui avait fustigé ses protégés le dimanche précédent à Cugnaux, après une prestation pour le moins indigeste (18-6), elle-même consécutive à une claque reçue à la maison par le tout aussi modeste Caussade (28-29). Mais cette fois, les siens se sont montrés "combatifs, solidaires" ; retrouvant "un état d’esprit collectif et étant bien mieux dans l’engagement". Le minimum vital pour espérer jouer avec efficacité au rugby. Mais qui manquait à un club pourtant en quête assumée de montée à la fin de saison.

Miquel et la pénalité de la gagne, Dressayre écope d'un carton rouge

Arnaud Miquel, dont le pied a lui aussi redonné le sourire à l’équipe, alors que ce secteur était en délicatesse depuis plusieurs semaines (lui ne pouvant pas buter avant ça à cause de son retour de blessure), a même eu l’occasion de faire passer les sang et or devant, à quelques secondes de la fin. Mais la seule ratée des sept pénalités qu’il a tentée ce dimanche n’a pas fini entre les perches. Il faut dire qu’il se trouvait alors à plus de 50 mètres de la ligne.

Si des regrets sont bien là côté ruthénois après leur match, c’est surtout un peu plus tard, quand la fin de rencontre a été sifflée sur une faute ruthénoise, contestée par le XV aveyronnais qui campait chez son adversaire. Au point d’ailleurs que Dressayre écope d’un carton rouge après des mots. Avant ça, le début de match avait été " poussif " de l’aveu d’Alaux, avant que ses ouailles ne recollent au pied, et, surtout, se retrouvent dans le jeu, parvenant à " tenir le ballon chez eux ". De quoi donner quelques motifs d’espoir pour tenter de s’éviter des dimanches ravageurs jusqu’au printemps.