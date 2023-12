17°C d'écart entre plusieurs villes de l'Aveyron ce lundi matin : quelles ont été les températures ?

Si les gelées matinales ont encore sévi en Aveyron, ce lundi 18 décembre 2023, d'autres communes ont été confrontées à des températures... plutôt douces.

Les gelées matinales sont de nouveau bien installées en Aveyron. Ce lundi 18 décembre, elles ont sévi dans plusieurs communes, quand d'autres ont, au contraire, été confrontées à des températures relativement douces pour la saison.

17°C d'écart !

L'indéboulonnable Météo Sud-Aveyron a fait un constat, ce lundi : les températures sont descendues jusqu'à -6,8°C, pour parfois grimper jusqu'à... 9,5°C, sur ce même territoire aveyronnais et au même moment ! "Soit près de 17°C d'écart entre le coin le plus froid et le plus chaud du département !", note le service.

-6,8°C, +9,5°C...

Quelles ont été les températures notables en ce 18e jour du mois ? Ce lundi matin, le thermomètre a affiché -6,8°C sur le Larzac, près du hameau de Prévinquières. Du côté de Nant, il a fait -4,5°C. Voici les valeurs relevées par Météo Sud-Aveyron :

-6,8°C sur le Larzac

-4,5°C à Nant

-4°C à Montlaur, au Vibal et à Espalion

-3°C à Pont de Salars

-2,8°C à Villefranche de Rouergue

-2,5°C à St-Affrique et à l'aéroport de Rodez

-1,5°C à Millau

0°C à Moulin-Mage et à Laguiole

Dans l'autre sens, le mercure a effectué une percée dans le positif, au même moment :

9,5°C à Aurelle-Verlac

9°C à Arvieu et à Pradinas

8°C à l'Aigoual

Grande douceur ce lundi

Le temps sera très ensoleillé dans l'après-midi de ce lundi 18 décembre 2023, marqué notamment par une belle douceur au plus fort de la journée. Il fera jusqu'à 15°C à Villefranche-de-Rouergue, 14°C à La Salvetat et Réquista, et 13°C du côté d'Entraygues, Rodez et Salles-Curan.