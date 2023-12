Valady. À Loyes et à Roquevert on vit bien ensemble

On aime bien cultiver l’art du bon voisinage sur les hauteurs des Loyes et de Roquevert, un quartier où il fait bon vivre ensemble et qui sera d’ailleurs prochainement unifié en s’appelant Les Loyes et le Haut des Loyes suite à l’adressage.

Le conseil municipal des jeunes ayant encouragé les habitants du village à décorer leur quartier pour les fêtes de fin d’année l’occasion était belle de se retrouver pour décorer collectivement le sapin implanté par quelques gros bras et passer ainsi un bon moment de convivialité agrémenté d’un vin chaud, de fouace et de quelques friandises pour les enfants.