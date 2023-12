Le chauffeur assure qu'il ne transporte que des câbles électriques : deux chiens unissent leurs forces pour le faire mentir

Contrôlé sur une aire de repos, un camion arrivant en provenance du Maroc contenait 19 tonnes de câbles électriques. Avant que deux chiens envoyés par les douaniers ne débusquent autre chose...

Savoir bluffer peut parfois faire la différence. Sauf quand le flair d'un chien se pose en adversaire. Un chauffeur en a fait les frais, jeudi 14 décembre 2023, lorsqu'il a voulu assurer à des douaniers qu'il ne transportait que des câbles électriques...

Direction Paris

Tout se passe sur une aire de repos de l'autoroute A9, avec les douaniers de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) qui procèdent au contrôle d'un camion qui y stationne. Lorsqu'ils appréhendent le conducteur, celui-ci leur assure qu'il réalise la livraison d'un chargement de 19 tonnes de câbles électriques en provenance du Maroc, et qu'il prend la direction de Paris.

Les chiens entrent en scène

Comme le raconte la direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan, les agents remarquent la présence de scellés non mentionnés sur les documents de transport, en plus des tourets de câbles électriques.

La donne change dès lors qu'ils envoient les deux chiens anti-stupéfiants. Ceux-ci se fraient un chemin dans les espaces libres du véhicule et s'arrêtent net, ensemble, afin de marquer le chargement.

238,5 kilos

Le flair des deux animaux fera encore preuve d'une totale efficacité, puisque les douaniers découvrent six sacs de sport posés au sol. À l’intérieur, au total, pas moins de 238,5 kilos de pollen de cannabis. Placé en retenue douanière, le chauffeur a été remis à la police judiciaire de Perpignan et comparait, ce lundi 18 décembre, devant le tribunal judiciaire de la ville.