Sept Français sur dix jugent "acceptable" de donner de l'alcool à un mineur à Noël

(ETX Daily Up) - La consommation d'alcool est-elle trop banalisée à l'occasion des fêtes de fin d'année ? C'est ce que dénonce la Ligue contre le Cancer, qui lève le voile sur les résultats d'un sondage spécifiquement axé sur la consommation des mineurs. Il en ressort que 70% des Français ne se formalisent pas de faire goûter une boisson alcoolisée à des moins de 18 ans, et 30% à des adolescents âgés de moins de 15 ans.

A quel âge - et à quelle occasion - avez-vous consommé votre premier verre d'alcool ? Il se pourrait que ce soit à l'occasion des fêtes de fin d'année, et bien plus tôt que ce que les professionnels de santé ne le préconisent. A l'approche de la période la plus festive de l'année, qui précède le Dry January, une initiative qui consiste à ne pas boire une goutte d'alcool pendant le mois de janvier, la Ligue contre le Cancer a demandé à OpinionWay de réaliser un sondage sur la façon dont les Français, et plus spécifiquement les parents, appréhendaient la consommation d'alcool des mineurs. Parmi les grands enseignements, on apprend que sept Français sur dix trouvent "acceptable" de faire goûter des boissons alcoolisées à des moins de 18 ans. Ils sont 30% à faire exactement le même constat pour des mineurs de moins de 15 ans.

Des chiffres qui ne sont pas sans alarmer la Ligue contre le Cancer. "Notre pays a toujours eu une position ambiguë vis-à-vis de l’alcool. Les paradoxes des messages de prévention et des messages envoyés par les pouvoirs publics qui n’agissent souvent qu’avec modération, ont une conséquence très claire : si les Français, et tout particulièrement les parents, sont conscients de la nécessité de réduire la consommation d’alcool et de l’interdire pour les plus jeunes, ils banalisent souvent leur propre consommation et celles de leurs enfants", constate Daniel Nizri, son président.

Dans le détail, 70% de l'ensemble des Français, et 71% des parents d'enfants mineurs, jugent "acceptable" de consommer de l'alcool avant 18 ans. Ils sont 66% (parents et Français) à penser la même chose pour les mineurs de moins de 17 ans, 47% pour les mineurs de moins de 16 ans, et donc 30% pour les adolescents de moins de 15 ans. "Il est plus que temps en 2024 de mettre fin à cette ambiguïté délétère et de porter clairement des messages de prévention accompagnés d’actes concrets, comme cela commence à être le cas pour le tabagisme. En tant qu’association, il est de notre responsabilité de le répéter inlassablement tant aux pouvoirs publics qu’aux Français de tous âges : l’alcool rend malade, l’alcool tue, nous devons tous agir à notre échelle. Et si chacun se lançait le défi de janvier pour commencer cette prise de conscience ?", préconise le président de la Ligue.

L'alcool, un convive "essentiel"

Une importante partie des Français prévoit de réduire le budget consacré à l'alcool à l'occasion des fêtes de fin d'année, de l'ordre de 53%, mais uniquement en raison de l'inflation. Le sondage révèle que près de quatre Français sur dix (39%) jugent la consommation d'alcool comme "essentielle" à cette période de l'année. Un chiffre qui grimpe à 46% chez les cadres et les couples sans enfant, et 43% chez les retraités. Et si l'on s'intéresse à nouveau spécifiquement à la consommation des mineurs, près d'un tiers des Français (32%) considèrent les fêtes de fin d'année comme le "bon moment" pour expérimenter l'alcool pour la première fois.

Dans la même veine, près de la moitié des Français (46%) estiment qu'il n'est pas grave de faire goûter une boisson alcoolisée à un mineur à cette période de l'année. Un chiffre qui grimpe à 50% chez les parents d'enfants mineurs. Quatre parents sur dix ne voient d'ailleurs pas d'un mauvais œil (42%) le fait que leur progéniture boive un seul verre d'alcool pendant la soirée, ni que des membres de la famille - autres qu'eux-mêmes - fassent goûter de l'alcool à leur(s) enfant(s) mineur(s) (35%). "OpinionWay a également demandé aux Français à quel âge ils avaient eux-mêmes goûté des boissons alcoolisées pour la première fois. Selon les résultats, les Français déclarent avoir goûté de l’alcool pour la première fois encore plus jeunes que l’âge qu’ils considèrent aujourd’hui comme acceptable", souligne Daniel Nizri, sans préciser l'âge en question.

A chaque âge son alcool ?

Le sondage s'est également intéressé aux types d'alcool jugés acceptables par l'ensemble des Français et des parents de mineurs selon l'âge de l'enfant. Il en ressort que le cidre est considéré comme un alcool acceptable avant 15 ans (27% des Français, 28% des parents), la bière entre 15 et 16 ans (35% des Français, 37% des parents), le vin entre 15 et 16 ans (26% des Français, 25% des parents), le champagne entre 15 et 16 ans (35% des Français et des parents), et les alcools forts entre 17 et 18 ans (36% des Français, 44% des parents).

Face à ce constat, la Ligue contre le Cancer préconise de mettre en oeuvre un Plan National de lutte contre l’alcool, notamment destiné à prévenir la consommation d'alcool - et non la consommation excessive - mais aussi de "renforcer le contrôle de l’interdiction de vente aux mineurs auprès des débits de boissons et grande distribution", de "limiter la publicité en faveur des boissons alcoolisées dans l'espace public [comme] sur les réseaux sociaux", et d'"instaurer un prix minimum pour l'alcool".

D'après l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus d’un quart des 15-19 ans consomment de l’alcool, soit 155 millions d’adolescents. En France, d'après l'édition 2022 de l'enquête ESCAPAD de l'OFDT, plus de huit jeunes sur dix avaient déjà consommé de l'alcool à l'âge de 17 ans.

"L'alcool peut entrainer des dommages irréversibles sur le développement de certaines parties du cerveau, en maturation jusqu'à l'âge de 25 ans. Une initiation précoce à l'alcool favorise les risques de dépendance à l'âge adulte", indique La Ligue contre le Cancer indique .

Cette étude a été réalisée en ligne, entre le 12 et le 14 décembre 2023, auprès de 1.225 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Un sur-échantillon a été réalisé afin d’obtenir un total de 528 parents d’enfants de moins de 18 ans. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.