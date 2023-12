Salles-Curan. Calendrier des animations sportives pour les plus de 60 ans du territoire

Fred Mallavan, animateur sportif territorial du Lévezou a programmé les futurs ateliers pour les seniors du territoire.

Ces ateliers sont ouverts à toutes les personnes âgées de + de 60 ans.

Le cycle 12 se déroulera de janvier à début avril, par séances hebdomadaires de 1 h 15.

Les activités proposées seront : disc golf, sarbacane, mini tennis, soft pétanque.

Les inscriptions et la participation aux séances sont gratuites (sous réserve de places disponibles et présentation d’un certificat médical "Sport Senior" de moins de 3 ans).

Inscriptions : sur le site web : Animer le Lévézou > Sport 60 + > Animation sport 60 +.

Par téléphone : Fred au 06 30 26 62 64 (Bureau : 05 65 74 35 04).

Par mail : fred.sport.levezou@gmail.com ou sur place : lors de la 1re séance (dans la limite des places dispos).

Calendrier 2024 : Pont-de-Salars à la salle des fêtes le lundi de 15 heures à 16 h 15.

Janvier : 15, 22 et 29. Février : 5 et 12. Mars : 4, 11, 18 et 25.

Canet/Prades à la salle des fêtes de Canet le mardi de 15 heures à 16 h 15. Janvier : 16, 23 et 30. Février : 6 et 13. Mars : 5,12, 19 et 26. Avril : 2.

Flavin à la salle polyvalente le mercredi de 10 h 45 à 12 heures. Janvier : 17, 24 et 31. Février : 7 et 14. Mars : 6,13, 20 et 27. Avril : 3.

Vézins-de-Lévézou à l’espace vézinois le mercredi de 15 h 45 à 17 heures. Janvier : 17, 24 et 31. Février : 7 et 14. Mars : 6, 13, 20 et 27. Avril 3.

Villefranche-de-Panat à la salle des fêtes le jeudi de 15 heures à 16 h 15. Janvier : 18 et 25. Février : 1, 8 et 15. Mars : 7, 14, 21 et 28. Avril : 4.

Trémouilles à la salle des fêtes le vendredi de 15 h 10 à 16 h 25. Janvier : 19 et 26. Février : 2, 9-et 16. Mars : 8, 15, 22 et 29.

Avril : 5.