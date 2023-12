Football : pour la énième fois, le vol de Rodez retardé, cette fois pour mauvaise météo

Alors qu'ils sont attendus sur le pré d'Annecy pour un match de Ligue 2 tant attendu, ce soir à 20 h 45, les Ruthénois ont déjà pris trois heures de retard ce matin, au moment du décollage de leur avion privé vers Chambéry, depuis Rodez. Et on peut désormais dire qu'ils sont, malgré eux, coutumier du fait.

Il leur restait encore pas mal de temps avant de rentrer à proprement parler dans la préparation de leur dernier match de l'année, celui comptant pour la 19e journée de Ligue 2, face à leur nouveau pire ennemi, le FC Annecy, ce mardi soir à partir de 20 h 45. Mais les Ruthénois ont vécu aujourd'hui un début de journée encore très perturbé par des soucis d'avion.

Selon nos informations, leur vol privé depuis Rodez vers Chambéry a eu trois heures de retard, à cause de mauvaises conditions météo. Ce qui a notamment eu pour conséquence de voir la délégation sang et or déjeuner à l'aéroport de Rodez avant de pouvoir enfin embarquer.

Ce retard et ces chagrinements de logistique ne sont pas sans rappeler les derniers en date. Le 4 novembre dernier, alors que le Rodez Aveyron football doit affronter QRM, le pilote de l'avion devant les mener jusqu'en Normandie fait un malaise. Les Ruthénois, qui ont décollé avec du retard à 13 h 15, sont ensuite bien arrivés à Rouen où l'avant match est aussi délicat, les joueurs finissant le trajet à pied ! Plus proche encore, il y a quinze jours, déjà pour un match de L2 un mardi soir, l'avion les menant à Paris avait eu du retard. Seulement quelques minutes cette fois.

On se souvient aussi de faits davantage impactant, voire grave. Début septembre 2022, alors que le club partait disputer une rencontre de Ligue 2 à Guingamp, l'appareil transportant le groupe a rencontré un dysfonctionnement : de la fumée s'était échappée du cockpit, obligeant le pilote à faire demi-tour sur Rodez. Le match avait même été reporté, l'effectif choqué.

Un peu moins d'un an plus tard, en août dernier, alors que le Raf vient de chuter à Laval (1-0), c'est cette fois le retour de Mayenne qui ne se passe pas véritablement comme prévu. Le jet privé fait l'objet d'un problème technique, obligeant le groupe à passer la nuit du côté de Laval. Le lendemain, les gars de l'Aveyron avaient pris la direction de Rennes en bus, avant de finalement rallier Rodez en avion, en fin d'après-midi.