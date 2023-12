Lassouts. Le village paré pour la veillée de Noël

La semaine dernière, le village s’est peu à peu paré de ses habits de Noël. Tandis que le personnel et les élus mettaient en place arbres et sapins qui décoreront le village le temps des fêtes de fin d’année, les jeunes retraités de la commune installaient les décorations "fait main" préparées depuis le mois d’octobre en même temps que les objets du marché de Noël : cadeaux, guirlandes, pères Noël en bois peints à la main, bonhommes de neige. Le clou de ces festivités sera ponctué par la veillée familiale organisée, vendredi 22 décembre, à 20 h 30 à la salle des fêtes du village. Comme chaque année, une belle soirée d’animation ouverte à tous, où tour à tour, les enfants de l’école, les chanteuses lassoutoises et les Tambournières se succéderont sur scène afin d’agrémenter le spectacle avant l’arrivée du père Noël chargé de colis pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes de plus de 80 ans de la commune. Les jeunes du Foyer rural se retrouveront ensuite le vendredi 29 décembre au terrain du Rounairesq avec les petites mains lassoutoises qui voudront participer, pour la confection des gâteaux à la broche qui agrémenteront le quine annuel du samedi 6 janvier.