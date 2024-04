Lassouts. Nouvelle forme pour le marché aux fleurs

L’association des parents d’élèves propose, cette année, son marché aux fleurs sous une nouvelle forme. Des bons de commande sont mis à disposition par les parents d’élèves ; vous pourrez aussi les trouver auprès des commerces lassoutois : épicerie Conte et restaurant Le Buffadou. Ils ont l’avantage de proposer un choix beaucoup plus large de plants et fleurs, tout en pouvant aussi choisir les couleurs de chaque variété. Les bons sont accompagnés des photos de chaque espèce proposée, vous aurez aussi la possibilité de demander des plants qui n’apparaissent pas sur les bons en vous rapprochant de Marie-Pierre 06 84 30 91 48 ou Clémence 06 83 69 24 38.

Les bons doivent être retournés d’ici le 20 avril avec le règlement à l’école ou par envoi à l’APE, école publique 12 500 Lassouts. Les commandes seront prêtes pour le samedi 27 avril et devront être retirées entre 15 heures et 18 heures, à la salle des fêtes. À cette occasion les parents vous accueilleront autour d’un café et d’une vente de gâteaux. Les petits Tambourniers vous remercient d’avance pour les commandes que vous passerez, elles vont contribuer au financement de leurs projets et activités au sein de l’école.