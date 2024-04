Lassouts. Le renouveau du Sport quilles

Fin prêt pour cette nouvelle saison, le terrain a été nettoyé et préparé par les bénévoles du club ce dimanche 7 avril. Chaque licencié a reçu une nouvelle tenue : maillot, short et casquette, que chacun a pu agrémenter d’une doudoune ou d’un gilet. Des tenues hautes en couleurs et un logo rajeuni représentant une boule et une quille avec le village en fond.

Les partenaires qui ont participé au financement de ce nouvel équipement sont la Caisse Crédit Agricole d’Espalion, InterDistribution Espalion, Le Buffadou bar-restaurant, l’épicerie Sylvie Conte et André Lemouzy maçonnerie à Lassouts.

Toutes ces nouveautés doivent donner un élan supplémentaire sur le plan sportif. Le début de saison est programmé pour le dimanche 21 avril. De son côté le club recevra la 2e manche Élite le dimanche 28 avril, le 2e plateau école de quilles du secteur le vendredi 4 mai (sauf mauvaise météo) et la manche district Palanges Comtal le dimanche 9 juin.

Cette saison, le club est représenté par l’équipe Sannié en Promotion Élite, 6 équipes séniors en district : équipes Fournier, Lemouzy et Bernié en 1re série et équipes Mas, Micheletti et Moisset en 3e série. Du côté des féminines, 7 doublettes sont engagées : Vayssade, Septfonds-Sych, Marcillac, Pégorier, Vigouroux, Contastin et Espinosa ; pour les jeunes, la doublette Fournier en juniors Excellence et Ianis Miquel en juniors individuel ; enfin 10 enfants sont inscrits à l’école de quilles. La 1re manche aura lieu à Agen-d’Aveyron pour le district.