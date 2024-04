Lassouts. Inauguration, en grande pompe, des travaux de réhabilitation de l’église

Sous un beau soleil printanier, Lassoutois, conseil municipal, financeurs et acteurs du projet de rénovation de l’église Saint-Jacques de Lassouts se sont réunis pour inaugurer les lieux. Un moment festif en présence de Charles Giusti, préfet de l’Aveyron, Véronique Ortet sous-préfète, Jean-Claude Anglars sénateur, Arnaud Viala président du Conseil départemental, Christine Presne Conseillère départementale, Christophe Bernié président de l’Association des maires ruraux, les représentants de l’ordre et de la sécurité, les maires des communes voisines de Castelnau-de-Mandailles et Coubisou, le père Jean-Luc Barrié, les artisans qui ont participé à la rénovation des enduits, la restauration des vitraux, la mise en place d’un garde-corps extérieur et les mises au point électriques.

Après avoir coupé le ruban d’inauguration tenu par de petites mains lassoutoises sur le parvis de l’église, le préfet et l’ensemble des personnes présentes sont entrées dans l’édifice afin de découvrir les travaux de rénovation. Le groupe s’est ensuite dirigé vers la salle des fêtes où six talents lassoutois les attendaient pour un entracte musical avec l’hymne très local de "Vivo Lassouts" entonné par Bernard, Katia et Florence accompagnés par les musiciens Christophe et Jean-François. La salle des fêtes accueillait ensuite les Lassoutois et personnalités pour un discours succinct d’Élodie Gardes qui remerciait l’ensemble des financeurs dont l’État, la Région et le Département mais aussi la paroisse Saint-Bernard-d’Olt ainsi que les particuliers par le biais de dons auprès du club patrimoine et de l’Amicale des enfants de Lassouts à Paris, pour un montant global de 59 815 € et une participation de la commune à hauteur de 23 %. Elle terminait ses propos en précisant que le projet avait été riche d’échanges et de rencontres, et lançait ainsi le groupe musical qui interprétait ensuite "On écrit sur les murs".

Entre-temps, Arnaud Viala se disait heureux de participer à un mode de vie hérité de nos racines et de nos repères, "participer à une opération patrimoniale et garder l’église au cœur du village c’est garder un village magnifique comme vous avez". Pour Charles Giusti, préfet, "l’église est un patrimoine qu’il faut conserver, la commune en est propriétaire et se doit de le garder en bon état pour les générations futures".

Chacun a pu ensuite échanger autour d’un verre avant de reprendre le chemin de l’église pour prendre part à la vie paroissiale.