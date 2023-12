Menus de fête : vegans, végétariens mais gastronomiques

Des plats vegans ou végétariens sur la table de Noël ? Voilà non seulement une opportunité de satisfaire tous les convives mais en plus, pour ceux qui ne sont pas concernés, de sortir des traditionnels foie gras, saumon ou autre dinde. Illustrations.

Comment concilier repas de fête et repas vegan ? Bien sûr, les végétariens penseront légitimement au classique tofu pour réaliser par exemple une terrine aux champignons et tofu fumé en entrée. S’il reste compliqué de ne pas proposer de foie gras, misez sur une version vegan. L’aliment de base ? La noix de cajou qui apporte la consistance et le côté fondant. Vous y ajouterez du beurre de cacao, de l’huile de coco, du miso blanc, de la levure maltée et encore un doigt de… Cognac, dans une recette dénichée sur le blog Full of Plants.

Ensuite, l’association végétarienne de Montréal préconise un potage de courges et lait de coco suivi d’un plat royal : un Wellington de Portobello, un champignon de couleur brune. Vous n’en trouvez pas ? Rabattez-vous sur des champignons de Paris qui s’accommoderont aussi très bien à ce plat de fête dont la recette se décline sur le blog intitulé La Cuisine de Jean-Philippe. Vous trouverez une autre version de Wellington sur le site d’Interfel, l’organisme français qui rassemble les métiers de la filière fruits et légumes frais.

Du partage

Ou pourquoi ne pas tenter un effiloché au fruit du jaquier, ce fruit exotique originaire d’Asie. Figurez-vous qu’il remplacera à merveille une viande telle que le porc. La recette complète est disponible sur le site de l’association végétarienne de Montréal.

En dessert ? La carte – de Jean-Philippe – propose au choix, un gâteau à la carotte et crème de coco fouettée, des carrés au citron et autres crumble amandes et bleuets ! Le blog Free the Pickles constitue aussi une source d’inspiration en la matière, à travers notamment des poires pochées au vin chaud, un pain d’épices vegan ou encore des truffes à la noix de coco. De quoi savourer, découvrir et partager !