Occitanie : des cigarettes américaines fabriquées "industriellement" à l'arrière un bar avec du tabac polonais

Deux "usines à cigarettes" clandestines ont été démantelées en Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne après plusieurs semaines d'enquête.



S'il était encore de ce monde, le célèbre cow-boy fétiche d'une marque de cigarettes américaines aurait certainement toussé avec celles-ci : ce lundi 18 décembre, les membres de l'antenne toulousaine du Raid investissaient un bar de Launaguet (Haute-Garonne) pour y découvrir une vraie petite usine de fabrication de cigarettes contrefaites, avec des machines quasi industrielles, plus d'une demi-tonne de tabac et des centaines de cigarettes non encore conditionnées en paquets de clopes, notamment sous la marque du cow-boy, rapporte La Dépêche du Midi. Cinq personnes dont trois Ukrainiens ont été interpellées dans cette descente de police, lesquelles ont été placées en arde à vue..

Une piste suivie sur plusieurs semaines

Ce démantèment fait suite à celui d'une autre "usine à cigarettes" par les gendarmes il y a quelques jours dans le Tarn-et-Garonne, sur indication des enquêteurs et des policiers de la brigade anticriminalité, et dans le prologement de cette affaire qui aura nécessité plusieurs semaines d'investigation.

Selon l'enquête, ce tabac dont le parcours a été suivi provenait de Pologne en contrebande, et en trois mois, c'est plus d'une tonne de ce produit qui est ainsi parvenu en Occitanie, dans ces usines à cigarettes.

L'enquête va maintenant s'attacher à remonter les filières de revente de ces cigarettes de "fabrication locale", qui pourraient dépasser Toulouse et sa région, au vu de la quantité de "clopes" fabriquées. Selon les profissionnels, on estime que 40% des cigarettes vendues sur ce territoire proviennent de la contrebande.