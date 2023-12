Ce mardi 19 décembre dans l'après-midi, avant l'étude (et le vote) de la très polémique nouvelle loi sur l'immigration en soirée, le député de l'Aveyron Laurent Alexandre est intervenu à l’Assemblée nationale pour évoquer la situation du centre hospitalier de Decazeville, avant une visite ministérielle prévue ce jeudi 21 décembre.

Ce mardi 19 décembre après-midi, Laurent Alexandre (LFI-NUPES) intervenait à l’Assemblée nationale, dans le cadre des questions au Gouvernement sur le sujet de la désertification médicale et de l’hôpital public.

L'occasion pour l'élu du Bassin decazevillois d’alerter le ministre de la Santé sur la situation médicaleen Aveyron alors que "la désertification médicale est une réalité" et que "15% des Aveyronnais n'ont pas de médecin traitant", et plus particulièrement sur la situation à Decazeville où "les urgences sont régulées depuis l'application de la loi Rist", une régulation aux effets funeste pour l'élu insoumis. "Concrètement tout patient, tout professionnel de santé est obligé de joindre le 15 avant de se déplacer ou d'orienter un patient aux urgences. Certains sont renvoyés vers un autre hôpital situé à plus de 45 minutes cela génère des angoisses et met en danger les patients."

Pour le député La France insoumise, ce système provisoire "s'installe et les urgences pourraient être complètement fermées certains jours." Un état des lieux auquel le parlementaire a proposé de mettre fin en adoptant "la proposition de loi transpartisane visant à réguler l'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux, étendez aux établissements privés le plafond de rémunération des médecins intérimaires du public. Ma question est très simple : allez-vous enfin agir pour garantir l'égalité d'accès à la santé et sauver l'hôpital public ?".

"Aujourd'hui Decazeville, ce n'est pas un hôpital qui est en train de mourir", selon le ministre de la Santé

Une question à laquelle le ministre de la Santé et de la Prévention s'est empressé de répondre évoquant les "graves et lourdes difficultés" du centre hospitalier de Decazeville dans le maintien de son service d'urgences. "Mais pas simplement depuis la loi Rist", a souhaité rappeler Aurélien Rousseau, en évoquant, dans un brouhaha devenu habituel sur les bancs de l'Assemblée nationale, un hôpital de Decazeville qui "fait partie de ceux pour lesquels, M. le député, pour répondre directement à votre question, nous nous battons et nous nous battons au quotidien avec les personnels médicaux et notamment avec le chef du service des urgences".

Et pour le ministre, il ne faut pas dramatiser. "Aujourd'hui Decazeville, ce n'est pas un hôpital qui est en train de mourir. C'est un hôpital, sur lequel nous réinstallons le service de mammographie. Nous allons annoncer des investissements pour le reconstruire après l'incendie qui a eu lieu, il y a quelques années. Il y a des consultations avancées à partir de l'hôpital de Rodez. Et nous nous battons pour remettre en place un service de chirurgie ambulatoire, mais oui notre combat quotidien, le combat quotidien de l'ARS, mais aussi des professionnels de santé, c'est de permettre la tenue de ces lignes d'urgences."

Une ministre ce jeudi à l'hôpital

Des annonces qui pourraient se concrétiser ce jeudi 21 décembre, alors que le député de l'Aveyron annonce la venue la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de Santé, Agnès Firmin-Le Bodo, au Centre Hospitalier de Decazeville. "Aux côtés des autres acteurs du territoire, j’aurai à cœur de lui présenter la situation de notre hôpital et nos exigences : retour à la normale pour les Urgences, reconstruction après-incendie, projets de nouveaux services", prévient tout de même le parlementaire insoumis.