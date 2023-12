La ministre de la Santé par intérim, Agnès Firmin-Le Bodo est en déplacement ce jeudi 21 décembre en Aveyron.

À peine nommée ministre de la Santé par intérim, Agnès Firmin-Le Bodo est en déplacement ce jeudi 21 décembre en Aveyron.

La nouvelle ministre de la Santé et de la Prévention par intérim a démarré sa visite aveyronnaise, ce matin, par une escale à Decazeville, plus d'un an après l'incendie du centre hospitalier, où elle y est restée la fin de matinée, avant de prendre la direction de Pont-de-Salars.

La ministre de la Santé par intérim @agnesfirmin à Decazeville en #Aveyron , plus d'un an après l'incendie du centre hospitalier pic.twitter.com/lIuOUUXGVX — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) December 21, 2023

"La régulation n'est pas un gros mot", déclare la ministre de la Santé par intérim @agnesfirmin aux professionnels de l'hôpital de Decazeville en #Aveyron pic.twitter.com/t73iVMcKBm — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) December 21, 2023

La docteur en pharmacie doit visiter, à 12 heures, la Maison de santé pluri-professionnelle de la commune.

Aurélien Rousseau, encore ministre de la Santé mardi 19 décembre, avait été interpellé dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale par Laurent Alexandre, député LFI-Nupes de l’Aveyron. Il avait pris la parole dans le cadre des questions au gouvernement sur le sujet de la désertification médicale et de l’hôpital public. "15 % des Aveyronnais n’ont pas de médecin traitant", alertait le député, mentionnant la situation à Decazeville, où "les urgences sont régulées depuis l’application de la loi Rist".

Ce à quoi Aurélien Rousseau avait répondu dans la foulée, reconnaissant les "graves et lourdes difficultés" du centre hospitalier decazevillois dans le maintien de son service d’urgences, "mais pas seulement depuis la loi Rist".

Le ministre a parlé d’un établissement qui "fait partie de ceux pour lesquels, M. le député, pour répondre directement à votre question, nous nous battons et nous nous battons au quotidien avec les personnels médicaux et notamment avec le chef du service des urgences".

Seulement, 24 heures plus tard, ce même Aurélien Rousseau, qui était ministre de la Santé depuis le 20 juillet 2023 et le remaniement estival…, a démissionné suite au vote de la loi immigration.