Produits de luxe, montres, bouteilles de vin : la ministre de la Santé par intérim visée par une enquête pour 20 000 € de cadeaux non déclarés

Deux jours après sa nomination, la justice rattrape Agnès Firmin Le Bodo, nouvelle ministre de la Santé et la Prévention par intérim.

Désignée ministre de la Santé par intérim mercredi après la démission d'Aurélien Rousseau, Agnès Firmin Le Bodo a confirmé ce vendredi 22 décembre 2023 être visée par une enquête pour avoir supposément reçu 20 000 euros de cadeaux de la part de laboratoires sans les avoir déclarés, lorsqu'elle était pharmacienne.

"Permettez-moi de réserver les échanges que je devrais avoir les autorités compétentes", a-t-elle déclaré vendredi matin au micro de France Bleu. Médiapart a révélé que la ministre par intérim se serait fait livrer "des produits de luxe - des montres, bouteilles de vin et magnums de champagne, coffrets pour des week-ends" par des laboratoires Urgo entre 2015 et 2020.

Le procureur de la République du Havre, Bruno Dieudonné, a confirmé l'ouverture d'une enquête pour le chef de "perception non autorisée par un professionnel de santé d'avantages procurés par une personne produisant ou commercialisant des produits sanitaires".

Les laboratoires Urgo condamnés en début d'année

Les laboratoires Urgo ont été condamnés en janvier 2023 par la justice à une amende de 1,125 million d'euros, à laquelle s'ajoutent des saisies pénales de plus de 5,4 millions d'euros, pour avoir offert indûment à certains pharmaciens d'officine, sur l'ensemble du territoire national, plus de 55 millions d'euros de cadeaux entre 2015 et 2021.

Selon les informations de Médiapart, "un second volet de l'affaire" a été ouvert.