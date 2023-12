La ministre de la Santé à Pont-de-Salars : une visite au pas de charge et un pacte pour améliorer l’accès aux soins

Après sa visite à l’hôpital decazevillois, la ministre s’est rendue à Pont-de-Salars pour y rencontrer les équipes de la Maison de santé et y signer un très dense pacte territorial en prévention, santé et autonomie.

Quatre médecins, un dentiste, deux kinésithérapeutes, 16 infirmières, une diététicienne, deux pédicures-podologues, un service de soin à la personne… La Maison de santé pluriprofessionnelle de Pont-de-Salars, inaugurée en 2015, a depuis largement trouvé son public, à l’échelle du canton et même au-delà.

La ministre de la Santé Agnès Firmin-Le Bodo a pu, hier midi, en découvrir les coulisses, guidée par le maire Daniel Julien, et rencontrer les équipes des professionnels de santé. Une visite au pas de course mais riche en échanges au sein de cet équipement au "très bon fonctionnement" et qui contribue, selon le maire, à faire que ce secteur du Lévézou "ne fait pas partie des déserts médicaux".

"Un territoire d’innovation et d’expérimentation"

"Ma présence aujourd’hui ne faisait aucun doute. J’aime tenir mes engagements. Nous sommes ici dans un territoire d’innovation et d’expérimentation, je suis convaincue que c’est comme ça que l’on pourra répondre au défi des besoins de santé de nos concitoyens. Il y a de moins en moins de professionnels de santé, mais ce n’est pas pour ça que l’on ne doit pas répondre", a déclaré la ministre, entourée d’un cortège d’élus et d’acteurs de santé.

Interpellée sur les travaux à l’hôpital de Saint-Affrique

Sébastien David, maire de Saint-Affrique et président du conseil de surveillance de l’hôpital émile-Borel, a profité de l’occasion pour interpeller la ministre sur la nécessité "d’entreprendre des travaux sur le bloc opératoire du centre hospitalier saint-affricain avant le transfert de cette activité sur le site de l’hôpital médian".

Il a par ailleurs appelé de ses vœux "des travaux d’investissements dans les meilleurs délais afin d’en finir avec les dysfonctionnements et de conserver une activité de chirurgie ambulatoire. Mais également pour éviter la fermeture de services au sein de l’hôpital émile-Borel et la dégradation du contexte social". Sébastien David a remis à Mme Firmin-Le Bodo le dossier technique de ces travaux qui est, à ce jour, soumis à l’arbitrage de l’Agence régionale de santé.

"Indispensables si on veut continuer à être attractifs"

Aux côtés des représentants du conseil de l’ordre des médecins, de l’Agence régionale de santé, du Département et du préfet, Agnès Firmin-Le Bodo a signé un pacte territorial qui a vocation, selon Arnaud Viala à "maintenir le maillage de proximité, l’attractivité pour les professionnels de santé…". Autant de mesures "indispensables si on veut continuer à être attractifs", selon le président du conseil départemental.

Concrètement, ce pacte engage ses signataires à renforcer encore leur coopération avec la création d’une plateforme entre Samu et Sdis, la poursuite du maillage en Maisons de santé pluriprofessionnelle ou le renforcement de la visibilité des programmes et actions de prévention.

Au second semestre de 2024, devraient débuter des travaux d’extension de cette Maison de santé, qui passera d’une superficie de 750 m2 à 900 m2.