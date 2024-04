Pont-de-Salars. Les Amis de Saint-Georges, toujours motivés, poursuivent leurs missions

L’association des Amis de Saint-Georges a tenu son assemblée générale samedi à la mairie de Pont-de-Salars en présence de Daniel Julien, maire de la commune. La présence en grand nombre des adhérents témoigne de leur vif intérêt pour la vie de l’association.

Le président Nils Dufour a fait le compte rendu des manifestations réalisées en 2023, à savoir trois concerts de qualité, suivis par de nombreux spectateurs ainsi que la journée du patrimoine.

Il a ensuite évoqué les différents travaux d’entretien intérieur et extérieur effectués par les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour l’édifice et a ensuite listé les différents travaux en projet (toiture, électricité, éclairage, retable…)

Le rapport moral et le rapport financier qui attestent d’un budget équilibré, ont été approuvés.

Michel Rey a, après cela, exposé l’agenda, toujours aussi riche avec des concerts prévus cet été à Saint-Georges.

Ont ensuite été élus par le conseil d’administration pour mettre en œuvre les missions au sein du bureau, Michel Rey (président), Monique Montaner (trésorière) et Georges Sirot (secrétaire).