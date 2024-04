Pont-de-Salars. L’Association nationale des retraités maintient et recrée du lien social

L’Association nationale des retraités (ANR) a pour but de créer et maintenir des liens de camaraderie et de solidarité entre ses adhérents, de veiller à la sauvegarde de leurs intérêts, de défendre leurs revendications et de les informer.

L’ANR est partenaire du Pôle des retraités de la Fonction publique et membre de la Confédération française des retraités qui regroupe 1,5 millions d’adhérents.

En Aveyron, ce sont 600 adhérents environ qui partagent les mêmes valeurs.

Une centaine d’entre eux ont assisté, ce 4 avril à Pont-de-Salars, à leur assemblée générale en présence de Jean-Pierre Geniez, délégué régional Midi-Pyrénées nord, et de Jean Cordoba, vice-président et administrateur national.

Le président du groupe Aveyron, Jean-Jacques Rieux, et les membres du conseil d’administration ont fait le bilan de l’année 2023 riche d’une palette d’activités très variées propres à maintenir ou recréer le lien social entre les adhérents après les années perturbées par le Covid. Le succès de ces animations révèle le besoin vital de se retrouver et de partager des moments essentiels pour le maintien en bonne forme.

Les perspectives pour les années à venir ont été évoquées lors de cette journée : rencontres conviviales autour d’une bonne table, découvertes culturelles, voyages en France et à l’étranger, autant d’évènements pour créer et maintenir le lien social qui peut se trouver distendu lors du départ à la retraite.

Formulaire de contact sur le site internet :

anr12.anrsiege.net