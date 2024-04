Pont-de-Salars. Journée ramassage des déchets

La municipalité de Pont-de-Salars, l’Association Agréée pour la Protection de la Pêche et du Milieu Aquatique et les randoléjaïres invitent à une journée de nettoyage de la nature sur les berges du Viaur et du lac ainsi qu’au centre du village. Cette manifestation, organisée en partenariat avec le syndicat mixte bassin-versant du Viaur, la communauté de communes du Pays de Salars est ouverte à tous. Les bénévoles de la société de pêche et du club de randonnées seront présents pour conseiller et accompagner le public sensible aux questions environnementales. Le rendez-vous est fixé le samedi 27 avril à 13 h 30, à la salle des fêtes de Pont-de-Salars. Il faut prévoir des gants et des bottes ou chaussures hautes. Un pot de l’amitié offert par la municipalité clôturera l’après-midi. Renseignements, 0 565 468 427 ou par mail à : animation@pontdesalars.fr.