Pont-de-Salars. Les aides à domicile de l’ADMR du Lévézou honorées comme il se doit

L’ADMR du Lévézou a réuni ses aides à domiciles pour célébrer la journée nationale des aides à domiciles. La réunion commençait par une intervention filmée de Nicole Cristofari, présidente de la fédération ADMR de l’Aveyron.

Elle a mis en valeur toute la reconnaissance et l’investissement des aides à domiciles, des bénévoles et du personnel administratif ayant toujours en point de mire le mieux vivre et le mieux-être des bénéficiaires.

S’en est suivie la remise d’une médaille et d’un bouquet de fleurs aux salariées ayant plus de 30 ans d’ancienneté (Hélène Bounhol et Nadine Sarret) par Annie Delmas, présidente de l’ADMR du Lévézou. L’après-midi s’est achevé par un moment de convivialité autour d’un goûter.