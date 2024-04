Pont-de-Salars. Élan de générosité à la résidence du Lac

L’amicale des Monts et Lacs (anciennement amicale de Pont-de-Salars) attribuait un don au profit de l’Ehpad à la suite de l’arrêt définitif de l’association. Lors de l’apéritif organisé pour l’occasion, Roland Mejanes, président de l’amicale a remis un chèque au profit de l’établissement.

M. Julien, maire et président du CCAS ainsi que M. Ponce, directeur de l’établissement, ont chaleureusement remercié M. Méjanes pour cette générosité.

L’ensemble des résidents a remercié et trinqué à cette bonne nouvelle et était très honoré de ce très beau geste qui contribuera aux activités et animations.