Decazeville. Le Camino gourmand a retrouvé son chemin

Le food truck le "Camino gourmand" est de retour près de l’aire Fonteilles, sur le fameux GR 65 ou chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, se trouvant sur les hauteurs de Firmi en direction de Decazeville.

Sabrina Goulet a réinstallé son dispositif de restauration mobile et de boissons sur un terrain appartenant à Jean-Claude Reveyrol, jouxtant l’aire de repos. Voilà qui vient compléter l’offre déjà bien pourvue de Fonteilles (tables, point d’eau, toilettes sèches, espace pour dormir, point informations, etc.). Le petit camion ouvrira son auvent jusqu’à mi-octobre, en fonction de la météo, et proposera ses services de 9 h 30 à 14 heures. Se renseigner le dimanche pour les locaux qui souhaiteraient se restaurer où faire une pause fraîcheur. Ils pourront y trouver des crêpes, galettes, salades, croque-monsieur et madame, omelettes et autres desserts fait maison, notamment des brownies et far bretons. Il y aura des soupes en cas de mauvais temps et des glaces l’été. Des boissons chaudes et froides sont également en vente. Rappelons que la responsable et son époux tiennent déjà le gîte "La Mariotte", à Montredon, non loin de là.

Informations au 06 82 30 58 85.