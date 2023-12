À lui seul, il déniche un véritable pactole : Rush, le chien des douaniers, retrouve une tonne de résine de cannabis

Les grosses saisies s'enchaînent en cette fin d'année : les douaniers du Perthus peuvent en témoigner. Leur chien Rush a débusqué une tonne de résine de cannabis, le samedi 16 décembre 2023.

En Occitanie, les douaniers enchaînent les saisies relativement importantes. Les agents du Perthus ont mis la main sur une tonne de résine de cannabis, samedi 16 décembre 2023. Et particulièrement leur chien, Rush.

Sur l'autoroute A9

Tout se passe sur l'autoroute A9, où les agents de la brigade de surveillance du Perthus contrôlent un poids lourd qui arrive d'Espagne. La remorque est immatriculée en Italie, et le tracteur, lui, au Portugal. Selon la direction régionale des douanes et droits indirects, le chauffeur leur présente, dans le chargement, des "bidons d’huile de tournesol, des bonbons périmés et des conserves de thon".

Rush entre en scène

C'est à ce moment-là que Rush, le chien anti-stupéfiants, entre en scène. Un carton de bidons d'huile interpelle l'animal. Et, du coup, les agents : ce même carton abrite des paquets "d'une substance brunâtre, rapidement identifiée comme étant de la résine de cannabis".

987 kilos, 6 millions d'euros...

20 palettes d'huile sont extraites par les agents. Le total à la pesée est conséquent : 987 kilos de stupéfiants sont saisis ! L'équivalent de 6,4 millions d'euros sur le marché illicite.

En comparution immédiate, le chauffeur a été condamné par le tribunal judiciaire de Perpignan à une amende douanière de 1 974 000 euros ainsi qu'une peine de trois ans de prison avec sursis.