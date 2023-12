Comps-la-Grand-Ville. Des paroissiens fidèles à la traditionnelle crèche

Un petit groupe de bénévoles a installé les personnages de la crèche et agrémenté de feuillage et de guirlandes lumineuses l’étable de la Nativité.

L’esprit de Noël est le fruit de traditions immuables aux racines parfois très anciennes. Une fête qui réunit certaines familles à l’église, pour une veillée de Noël, ou autour de la crèche, des familles réunies pour une soirée, une journée souvent près du sapin et d’une belle et bonne table. Chaque tradition de Noël, qu’elle soit religieuse ou non, a la même aspiration, joie et espérance… On pourra visiter l’église et voir la crèche pendant les vacances de Noël. L’église sera ouverte de 11 heures à 17 heures.