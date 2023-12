Brommat. Les hameaux de Cussagols et de Castel-Noël revêtent leurs habits de fête

En ce temps de l’Avent, les villages préparent l’arrivée de Noël et pour cela les habitants mettent toute leur bonne volonté pour décorer et donner un air de fête à leur village. Les habitants du hameau de Cussagols et de celui du Castel-Nöel du plus petit jusqu’au doyen ont mis tout leur cœur à l’ouvrage pour préparer la venue du père Noël. Le sapin (offert par la municipalité), magnifiquement décoré trône fièrement au centre de la place du village sous l’œil vigilant du père Noël qui a choisi de s’installer sur le toit du "travail" en attendant le 24 décembre.

Ce moment de préparation permet à tous de se retrouver, d’échanger et de passer un agréable moment de convivialité intergénérationnel et qui se termine autour du verre de l’amitié.