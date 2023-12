Thérondels. À l’approche de Noël, le village s’illumine

À l’approche de Noël, les membres du comité des fêtes, de l’APE et autres bénévoles malgré le froid ont "retroussé les manches" pour décorer le village. Le "Couderc" s’est transformé en un lieu féerique où trône une magnifique crèche annonçant la Nativité. Parmi les sapins qui par miracle ont poussé très vite une superbe boite aux lettres attend les messages des enfants destinés au père Noël. Ce dernier, très prévoyant, en prévision de l’afflux des cadeaux ou du manque de neige a choisi cette année un petit train qui attend en gare. Mais que les enfants se rassurent les rennes et leur traîneau ne sont pas très loin et le vieil homme en rouge descendra bien par la cheminée. Cette année une gigantesque Tour Eiffel (œuvre de Rémi) est "descendue" de Paris pour fêter Noël à la campagne. La nuit, des guirlandes scintillent de mille feux apportant un air de fête au village.

Un grand merci et bravo aux bénévoles.