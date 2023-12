Aveyron : intoxication alimentaire après le repas de Noël dans un collège, 36 élèves pris de fièvre et de vomissements

Les sapeurs-pompiers aveyronnais sont intervenus ce jeudi 21 décembre au collège Jean-Boudou en ce début d'après-midi. Aucune hospitalisation n'a eu lieu même si l'état de trois des collégiens était dans un premier jugé préoccupant.

C'est, selon les premiers éléments, une intoxication alimentaire qui est en cause. Ce jeudi 21 décembre 2023, une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés peu après 14 heures pour porter assistance à 36 collégiens pris de fièvre et vomissements à des degrés divers.

La direction du collège s'est refusée à tout commentaire à ce sujet, mais les premiers éléments laissent à penser que c'est le menu "spécial fin d'année" servi aux collégiens ce jour qui est en cause. À 16 heures, les pompiers étaient toujours sur place. Trois des collégiens semblaient dans un premier temps plus sévèrement atteints et "susceptibles d'être pris en charge pour un transport hospitalier". En définitive et fort heureusement, aucune évacuation vers l'hôpital n'a eu lieu.

La cantine restera fermée vendredi

La maire de Naucelle Karine Clément s'est rendue sur place et, au même titre que la directrice académique des services de l'Education nationale Claudine Lajus, a loué la "réactivité des services de secours", qui ont "très rapidement déployé de gros moyens", et "leur écoute" auprès des collégiens.

Près de 150 enfants ont déjeuné ce jour à la cantine de l'établissement, où les plats sont cuisinés sur place. Ce vendredi 22 décembre, veille de vacances scolaires, la cantine restera fermée afin que des analyses y soient menées.