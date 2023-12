Trémouilles. Le club de l’amitié autour de la table

Les adhérents du club de l’amitié se sont retrouvés juste avant les vacances scolaires, pour jouer à la belote mais aussi pour préparer l’invitation de début janvier. Et le président du club Gilbert Rivière de préciser : "Pour fêter la nouvelle année, le repas du club aura lieu dimanche 14 janvier à midi à la salle des fêtes du village. Si des voisins, des amis retraités souhaitent venir pour cette journée d’amitié, ils seront les bienvenus et ainsi ils pourront déguster l’excellent menu préparé par le restaurant Costes de Baraqueville. Pour les inscriptions le plus tôt possible s’adresser à Gilbert 05 65 74 11 59 et Georges 05 65 74 10 79. La fin de soirée sera animée." En attendant cette future animation, tous se sont souhaité de belles et joyeuses réjouissances.