Pont-de-Salars. Le Noël des enfants se déroulera à la salle des fêtes, samedi

Samedi 23 décembre, la municipalité de Pont-de-Salars, en collaboration avec le comité d’animation de Pont-de-Salars, propose d’assister au spectacle de Noël des enfants à 15 heures à la salle des fêtes de Pont-de-Salars. Cette année le spectacle proposé et écrit par Mathieu Fantin s’intitule "Turlututu, chapeau tordu"

Après un spectacle très remarqué à Pont-de-Salars lors du Noël 2022, Mathieu Fantin est de retour pour le plus grand plaisir de tous avec l’autre version de son spectacle pour votre plus grand plaisir.

Cette formule de spectacle ludique séduira les petits et les plus grands. Il est tout à la fois, un conte interactif et ludique, un concert festif avec une participation active des enfants, une découverte inattendue de vieux instruments médiévaux (vielle à roue, cornemuse, cistre… mais aussi guitare, Banjo, accordéon diatonique, flûtes…)

Près de dix instruments sur scène, et la rencontre inattendue de marionnettes ventriloques qui vous feront hurler de rire.

À la suite de ce spectacle, un grand goûter sera proposé par le comité d’animation de Pont-de-Salars, avant l’apparition du Père Noël qui viendra rendre visite aux enfants pour la distribution des chocolats.

Gratuit et ouvert à tous.