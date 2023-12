Quatre morts, famille décimée, blessé grave : ce que l'on sait de ce terrible accident de la route, dans les Yvelines

Un terrible accident de la route a frappé les Yvelines, dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 décembre 2023. Quatre personnes ont été tuées. Ce que l'on sait.

Accident effroyable avant Noël. Sur la D307, à Bailly, dans les Yvelines, un choc entre plusieurs véhicules a coûté la vie à quatre personnes, dans la nuit du 22 au 23 décembre 2023.

Perte de contrôle

Selon le Parisien, un étudiant de 22 ans, à bord d'une Peugeot 206, aurait, aux alentours de 0h30, perdu le contrôle de sa voiture. Celle-ci se serait alors déportée sur la gauche, avant de sauter un parapet en béton, de 80 cm. Dans la foulée, il aurait percuté deux véhicules venant dans le sens opposé. Un choc d'une extrême violence. Et au bilan absolument dramatique.

Quatre morts

Lors de leur arrivée sur les lieux de ces terribles chocs, secours et gendarmes ont constaté le décès des occupants, au nombre de quatre, du premier véhicule percuté par le jeune homme. Un Renault Espace dans lequel se trouvait un couple de 62 et 71 ans, leur fille de 32 ans et enfin un ami de 34 ans. Selon l'AFP, la dernière victime n'est pas un ami, mais bel et bien le fils du couple lui aussi décédé.

Dans le second véhicule accidenté se trouvait une maman de 34 ans et ses deux enfants, âgés de 24 et 36 mois. En état de choc, ils ont été pris en charge avant de pouvoir regagner leur domicile.

L'étudiant en urgence absolue

Le Parisien indique que le conducteur de la Peugeot 206 a l'origine de ce terrible accident a été transféré à l'hôpital Percy à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, en état d'urgence absolue.

L'AFP ajoute que quatre ambulances, deux véhicules de secours routier, un véhicule infirmier et un fourgon incendie ont été mobilisés lors de cette intervention nocturne.

La vitesse en cause ?

Une cellule psychologique a été mise en place, tandis qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame. Nos confrères du Parisien indiquent que la vitesse pourrait être responsable de cet accident. Les investigations le confirmeront... ou pas.