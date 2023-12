Salles-Courbatiès. Des festivités de Noël au profit du Téléthon

Le Téléthon, c’est cette générosité et la solidarité à grand renfort de paillettes, de chansons et d’exploits sportifs ; sur fond de sinistrose avancée face à une situation internationale dégradée et hostile, ce rendez-vous caritatif de lutte contre les myopathies et autres maladies génétiques rares se doit de rester une parenthèse de douceur, de sérénité et d’espoir.

À Salles-Courbatiès et à Naussac, comme dans bien d’autres communes, des rassemblements festifs ont eu lieu : autour du judo et du budokaï dès vendredi soir à Naussac, dans une rando organisée par Diégeons Ensemble, avec vin chaud, jeux de société et vente de couronnes de Noël et de gâteaux au Foyer rural à Salles-Courbatiés autour d’un concert en l’église de Naussac : deux chorales, "La Maison de l’Amitié" de Villefranche et "Les Voix de la Bastide" de Villeneuve, se sont produites l’une après l’autre.

Tandis que la première suppliait "Santa Maria" de "prendre un enfant par la main" (Yves Duteil), la seconde demandait à Dieu, avec Bourvil, de "faire pleuvoir… des torrents de tendresse pour que règne l’amour jusqu’à la fin des jours".

Que le ciel les entende ! Belles et heureuses fêtes de fin d’année.