Campouriez. Les enfants et les aînés ont fêté Noël

Les enfants jusqu’à 10 ans avec leurs parents et les aînés à partir de 80 ans étaient réunis à la salle de fêtes de Banhars pour assister au spectacle de Noël organisé et financé par la commune. Un merveilleux spectacle interactif orchestré par le magicien illusionniste Rémi Ladoré, venu spécialement de Toulouse. Il a fait participer avec une main de maître les enfants et il a transporté tout le public au cœur de la magie avec sa féerie d’émotions intenses et inoubliables. À la fin du spectacle, le père Noël a fait son apparition pour gâter les enfants et les aînés autour d’un bon goûter préparé par l’équipe de l’indépendance d’Entraygues-sur-Truyère.