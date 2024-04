Campouriez. Enseignement et sensibilisation aux gestes qui sauvent

Les élèves des deux classes de 5e du collège de la Viadène ont été sensibilisés par les sapeurs pompiers aux différentes techniques de secourisme. Ils ont abordé strictement les gestes qui sauvent qui peut être un tremplin vers une formation plus complète. Après cet exercice de deux heures avec divers ateliers, les élèves devraient être capables d’exécuter les gestes de premiers secours destinées à se protéger, protéger la victime et les témoins ; alerter les secours d’urgence adaptés (15, 18, 112 ou 114); empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours. Cette intervention sera suivie par une remise diplôme à chaque élève, attestant de leur participation à cette sensibilisation aux gestes qui sauvent.