Campouriez. Le programme du club des Coustoubis est bien chargé en activités

Le club des Coustoubis de Campouriez-Banhars-Bès-Bédène a tenu son assemblée générale ordinaire à la salle polyvalente de Campouriez. La vice-présidente, Marie-Thérèse Viguier, a présenté ses vœux aux 48 adhérents ayant pu participer à ces travaux. Une minute de silence a été observée à la mémoire de Christian Ferrary, le dernier président du club.

Marie-Thérèse Brassac, secrétaire, a rendu un hommage à nos disparus et a procédé à la présentation du rapport d’activité 2023. Le trésorier a présenté le compte de résultat 2023 et le budget prévisionnel pour 2024 votés à une voix près. La secrétaire a ensuite présenté les activités prévues pour 2024 : soirée dansante le 16 mars à Banhars ; sortie vers le Cantal le 3 avril ; concours de belote le 18 mai à Campouriez ; sortie à Lodève et Saint-Guilhem-le-Désert le 13 juin ; quine à Banhars le 22 septembre ; déjeuner d’Automne le 5 octobre à Banhars ; voyage en Espagne du 14 au 17 octobre ; repas de fin d’année (stockfisch) le 1er décembre à Polissal. Le calendrier des activités de la fédération départementale Générations Mouvement a été porté à la connaissance des adhérents. La vice-présidente a annoncé que le club se porte bien malgré une légère diminution des effectifs (79 membres) et qu’un accompagnement financier substantiel sera fait en faveur des membres du club lors des sorties. À noter les 4 candidatures au conseil d’administration du club de Mmes Gisèle Courtois, Marie-Reine Deboucha, Michèle Ferrary et Solange Ferrières. Pour clôturer ce premier rendez-vous convivial de la nouvelle année, les adhérents ont été invités à déguster la traditionnelle galette des rois préparée cette année par Bertrand Viguier, nouveau restaurateur à Campouriez, et à boire le verre de l’amitié. Jean-Pierre Viguier et son épouse ont été ovationnés pour leur accompagnement festif à cet évènement pendant de nombreuses années.