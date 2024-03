Campouriez. On a bien dansé à Banhars

Ils sont venus nombreux à la soirée consacrée à la danse et organisée par le club des Coustoubis, ces danseurs passionnés, jeunes et moins jeunes, pour une soirée festive animée par Guillaume FRIC – Hauts 2 Gammes.

Une assiette Aveyronnaise permettait à chacun de reprendre des forces et de s’hydrater avant de réinvestir la piste pour s’exprimer au son de l’accordéon pour de nombreuses danses traditionnelles, scottish, madisons, country, slow langoureux, etc. Les plus téméraires ont regretté de ne plus pouvoir danser la samba, salsa et surtout la lambada. Une belle soirée qui a ravi danseuses et danseurs jusqu’à une heure avancée de la nuit.